Папа римський закликав до "креативних рішень" заради миру в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Папа римський Франциск прибув із візитом до Угорщини, де під час виступу у Будапешті закликав шукати нові способи встановлення миру в Україні, передає УНН з посиланням на Reuters.
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Папа римський приїхав із візитом до Угорщини і під час виступу в угорській столиці закликав шукати нові способи встановлення миру в Україні. Франциск закликав до припинення війни в Україні, закликаючи до "творчих зусиль заради миру", щоб заглушити "солістів війни".
"На даному історичному етапі є чимало небезпек, але я хочу запитати, думаючи також про багатостраждальну Україну: де вони, креативні зусилля щодо створення світу?", - сказав Франциск.
До цього він не уточнював, які саме "креативні зусилля" має на увазі.
Доповнення
Також Папа римський попередив про небезпеку висхідної тенденції до націоналізму в Європі та необхідність приймати інші народи.
Нагадаємо
Це перша закордонна поїздка Папи Римського з того часу, як наприкінці березня він лікувався у лікарні від бронхіту. Напередодні візиту він зустрівся з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, який запросив його відвідати Київ.
Франциск підтримує тяжке становище України після російського вторгнення, порівнюючи його з геноцидом українців у 1930-х роках, в якому звинувачують радянського лідера Йосипа Сталіна. Тим часом, Орбан неохоче підтримує східного сусіда Угорщини, відмовляючись постачати Києву зброю і погрожуючи накласти вето на санкції Європейського Союзу проти москви.