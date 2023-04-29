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Папа римський закликав до "креативних рішень" заради миру в Україні

Папа римський закликав до "креативних рішень" заради миру в Україні

Київ • УНН

 • 445607 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Папа римський Франциск прибув із візитом до Угорщини, де під час виступу у Будапешті закликав шукати нові способи встановлення миру в Україні, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Папа римський приїхав із візитом до Угорщини і під час виступу в угорській столиці закликав шукати нові способи встановлення миру в Україні. Франциск закликав до припинення війни в Україні, закликаючи до "творчих зусиль заради миру", щоб заглушити "солістів війни".

"На даному історичному етапі є чимало небезпек, але я хочу запитати, думаючи також про багатостраждальну Україну: де вони, креативні зусилля щодо створення світу?", - сказав Франциск.

До цього він не уточнював, які саме "креативні зусилля" має на увазі.

Доповнення

Також Папа римський попередив про небезпеку висхідної тенденції до націоналізму в Європі та необхідність приймати інші народи.

Нагадаємо

Це перша закордонна поїздка Папи Римського з того часу, як наприкінці березня він лікувався у лікарні від бронхіту. Напередодні візиту він зустрівся з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, який запросив його відвідати Київ.

Франциск підтримує тяжке становище України після російського вторгнення, порівнюючи його з геноцидом українців у 1930-х роках, в якому звинувачують радянського лідера Йосипа Сталіна. Тим часом, Орбан неохоче підтримує східного сусіда Угорщини, відмовляючись постачати Києву зброю і погрожуючи накласти вето на санкції Європейського Союзу проти москви.

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