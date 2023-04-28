Папа Римський Франциск прибув з першим візитом до Угорщини: деталі

ukru
12:29 • 25699 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 121249 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 115409 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 120057 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 175621 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 337466 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 433648 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 334908 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 354779 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312033 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 114275 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 121158 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 130831 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 101370 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 78319 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 121336 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 175691 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 454545 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 593001 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 621174 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 50553 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 101370 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 130831 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 225235 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 433669 перегляди
Актуальне
Папа Римський Франциск прибув з першим візитом до Угорщини: деталі

Папа Римський Франциск прибув з першим візитом до Угорщини: деталі

Київ • УНН

 • 382469 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Папа Франциск прибув до Угорщини з триденним пастирським візитом — це його перша повноцінна поїздка до країни, відколи він став Папою 10 років тому. Про це УНН інформує посилаючись на ВВС та Vatican News.

Деталі

Апостольська подорож Папи Франциска до Угорщини розпочалася у п'ятницю вранці з прибуття папського літака до будапештського міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста об 11:54 за місцевим.

На злітній смузі його вітали віце-прем'єр-міністр Угорщини Жолт Сім'єн та двоє дітей, одягнених у традиційні костюми, та пропонували йому сіль та хліб — традиційна церемонія вітання у багатьох східноєвропейських культурах.

Після представлення своїх делегацій Папа на машині вирушив до палацу Шандор у Будапешті.

Там він здійснить візит ввічливості до президента Угорщини Каталін Новак і прем'єр-міністра Віктора Орбана, а потім звернеться до влади, представників громадянського суспільства та членів дипломатичного корпусу в колишньому кармелітському монастирі, який сьогодні використовується як резиденція прем'єр-міністра.

У суботу Папа зустрінеться з бідними та бездомними, а також з біженцями з України, Афганістану, Судану, Ірану, Іраку та Пакистану.

Головний конфлікт у минулому між Папою Франциском та угорським урядом полягав у співчутті понтифіка до біженців та осіб, які шукають притулку, на відміну від ворожості угорського уряду.

Папа Римський перебуватиме з візитом в Угорщині з 28 по 30 квітня під гаслом «Христос — наше майбутнє».

Доповнення

Це перша закордонна поїздка Папи Римського з того часу, як наприкінці березня він лікувався у лікарні від бронхіту. Напередодні візиту він зустрівся з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, який запросив його відвідати Київ.

Франциск підтримує тяжке становище України після російського вторгнення, порівнюючи його з геноцидом українців у 1930-х роках, в якому звинувачують радянського лідера Йосипа Сталіна. Тим часом, Орбан неохоче підтримує східного сусіда Угорщини, відмовляючись постачати Києву зброю і погрожуючи накласти вето на санкції Європейського Союзу проти москви.

Посол Угорщини при Святому Престолі Едуард Габсбург визнав, що країна залишається значною мірою залежною від російської енергії через 14 місяців після початку війни, але сказав, що, на його думку, Орбан і Франциск мають однакові погляди, коли справа доходить до війни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.00
Bitcoin
$82,193.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.16
Золото
$3,151.51
Ethereum
$1,813.25