Папа Римський Франциск прибув з першим візитом до Угорщини: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Папа Франциск прибув до Угорщини з триденним пастирським візитом — це його перша повноцінна поїздка до країни, відколи він став Папою 10 років тому. Про це УНН інформує посилаючись на ВВС та Vatican News.
Деталі
Апостольська подорож Папи Франциска до Угорщини розпочалася у п'ятницю вранці з прибуття папського літака до будапештського міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста об 11:54 за місцевим.
На злітній смузі його вітали віце-прем'єр-міністр Угорщини Жолт Сім'єн та двоє дітей, одягнених у традиційні костюми, та пропонували йому сіль та хліб — традиційна церемонія вітання у багатьох східноєвропейських культурах.
Після представлення своїх делегацій Папа на машині вирушив до палацу Шандор у Будапешті.
Там він здійснить візит ввічливості до президента Угорщини Каталін Новак і прем'єр-міністра Віктора Орбана, а потім звернеться до влади, представників громадянського суспільства та членів дипломатичного корпусу в колишньому кармелітському монастирі, який сьогодні використовується як резиденція прем'єр-міністра.
У суботу Папа зустрінеться з бідними та бездомними, а також з біженцями з України, Афганістану, Судану, Ірану, Іраку та Пакистану.
Головний конфлікт у минулому між Папою Франциском та угорським урядом полягав у співчутті понтифіка до біженців та осіб, які шукають притулку, на відміну від ворожості угорського уряду.
Папа Римський перебуватиме з візитом в Угорщині з 28 по 30 квітня під гаслом «Христос — наше майбутнє».
Доповнення
Це перша закордонна поїздка Папи Римського з того часу, як наприкінці березня він лікувався у лікарні від бронхіту. Напередодні візиту він зустрівся з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, який запросив його відвідати Київ.
Франциск підтримує тяжке становище України після російського вторгнення, порівнюючи його з геноцидом українців у 1930-х роках, в якому звинувачують радянського лідера Йосипа Сталіна. Тим часом, Орбан неохоче підтримує східного сусіда Угорщини, відмовляючись постачати Києву зброю і погрожуючи накласти вето на санкції Європейського Союзу проти москви.
Посол Угорщини при Святому Престолі Едуард Габсбург визнав, що країна залишається значною мірою залежною від російської енергії через 14 місяців після початку війни, але сказав, що, на його думку, Орбан і Франциск мають однакові погляди, коли справа доходить до війни.