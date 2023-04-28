Папа Римский Франциск прибыл с первым визитом в Венгрию: детали

Детали

Апостольское путешествие Папы Франциска в Венгрию началось в пятницу утром с прибытия папского самолета в будапештский международный аэропорт имени Ференца Листа в 11:54 по местному времени.

На взлетной полосе его приветствовали вице-премьер-министр Венгрии Жолт Симьен и двое детей, одетых в традиционные костюмы, и предлагали ему соль и хлеб — традиционная церемония приветствия во многих восточноевропейских культурах.

После представления своих делегаций Папа на машине отправился во дворец Шандор в Будапеште.

Там он совершит визит вежливости к президенту Венгрии Каталин Новак и премьер-министру Виктору Орбану, а затем обратится к властям, представителям гражданского общества и членам дипломатического корпуса в бывшем кармелитском монастыре, который сегодня используется как резиденция премьер-министра.

В субботу Папа встретится с бедными и бездомными, а также с беженцами из Украины, Афганистана, Судана, Ирана, Ирака и Пакистана.

Главный конфликт в прошлом между Папой Франциском и венгерским правительством заключался в сочувствии понтифика к беженцам и лицам, ищущим убежища, в отличие от враждебности венгерского правительства.

Папа Римский будет находиться с визитом в Венгрии с 28 по 30 апреля под лозунгом «Христос — наше будущее».

Дополнение

Это первая зарубежная поездка Папы Римского с тех пор, как в конце марта он лечился в больнице от бронхита. Накануне визита он встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который пригласил его посетить Киев.

Франциск поддерживает бедственное положение Украины после российского вторжения, сравнивая его с геноцидом украинцев в 1930-х годах, в котором обвиняют советского лидера Иосифа Сталина. Между тем, Орбан неохотно поддерживает восточного соседа Венгрии, отказываясь поставлять Киеву оружие и угрожая наложить вето на санкции Европейского Союза против москвы.

Посол Венгрии при Святом Престоле Эдуард Габсбург признал, что страна остается в значительной степени зависимой от российской энергии спустя 14 месяцев после начала войны, но сказал, что, по его мнению, Орбан и Франциск имеют одинаковые взгляды, когда дело доходит до войны.