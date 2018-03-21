Папа Римський вперше за 40 років відвідає Ірландію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Папа Римський Франциск здійснить подорож до Ірландії в серпні цього року. Це стане першою папською подорожжю до Ірландії за останні 40 років, передає УНН з посиланням на Euronews.
Папа Римський Франциск планує здійснити дводенний візит у Дублін, щоб завершити Всесвітню зустріч з сім'єю католицької церкви. Його візит буде проходити у столиці.
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Дві попередні зустрічі сімей - до США та Італії - завершувалися Папськими Мессами, які, відповідно, очолили Бенедикт XVI у 2012 році і Франциск у 2015 році.