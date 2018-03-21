Папа Римский впервые за 40 лет посетит Ирландию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Папа Римский Франциск совершит путешествие в Ирландию в августе этого года. Это станет первым папским путешествием в Ирландию за последние 40 лет, передает УНН со ссылкой на Euronews.
Папа Римский Франциск планирует осуществить двухдневный визит в Дублин, чтобы завершить Всемирную встречу с семьей католической церкви. Его визит будет проходить в столице.
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Две предыдущие встречи семей - в США и Италии - завершались Папскими Мессами, которые, соответственно, возглавили Бенедикт XVI в 2012 году и Франциск в 2015 году.