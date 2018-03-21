Папа Римский впервые за 40 лет посетит Ирландию

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 3874 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 11551 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 58205 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71349 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101571 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108932 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116421 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121794 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132902 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146774 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Актуальное
Папа Римский впервые за 40 лет посетит Ирландию

Папа Римский впервые за 40 лет посетит Ирландию

Киев  •  УНН

 • 7956 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Папа Римский Франциск совершит путешествие в Ирландию в августе этого года. Это станет первым папским путешествием в Ирландию за последние 40 лет, передает УНН со ссылкой на Euronews.

Папа Римский Франциск планирует осуществить двухдневный визит в Дублин, чтобы завершить Всемирную встречу с семьей католической церкви. Его визит будет проходить в столице.

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Две предыдущие встречи семей - в США и Италии - завершались Папскими Мессами, которые, соответственно, возглавили Бенедикт XVI в 2012 году и Франциск в 2015 году.

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