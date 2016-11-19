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Папа Франциск висвятив у сан 17 нових кардиналів

Папа Франциск висвятив у сан 17 нових кардиналів

Київ • УНН

 • 7904 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Папа Римський Франциск у суботу, 19 листопада, під час офіційної церемонії у Ватикані висвятив у сан 17 нових кардиналів. До другого за значенням рангу у католицькій церкві були возведені священнослужителі з країн Європи, Азії, Африки, Америки та Океанії, передає УНН із посиланням на DW.

Так, п'ятеро нових кардиналів походять з європейських країн, четверо - з країн Північної Америки, двоє - з Південної Америки, троє - з Африки, двоє - з країн Азії, та один - з Океанії. Вперше в сан кардиналів висвячені священнослужителі з Бангладеш, Папуа Нової Гвінеї, Малайзії, Центральноафриканської Республіки та Лесото.

Звертаючись до нових кардиналів, Папа Франциск застеріг їх, щоб вони не стали жертвами "зростаючої ворожості" між людьми, а також закликав боротись з ксенофобією, яка дедалі більше поширюється у світі, і захищати тих, хто потребує захисту, зокрема, біженців, яких, за словами Папи, люди часто сприймають як ворогів. "Як багато випадків, коли невпевненість і страждання сіються цією зростаючою ворожістю між людьми, між нами. Так, поміж нами, нашими громадами, нашими священиками, на наших зустрічах", - наголосив понтифік.

"Ми походимо з різних далеких країв, ми маємо різні традиції, колір шкіри, мови та соціальне походження, ми думаємо по-різному і засвідчуємо нашу віру різними обрядами. Ніщо з цього не робить нас ворогами, а навпаки - це є одним з наших найбільших багатств", - звернувся Папа Римський до нововисвячених кардиналів.

Як відомо, кардинал є найвищою після Папи Римського духовною особою у католицькій церкві. Однією з функцій кардиналів є участь у виборах понтифіка - конклаві, який відбувається після смерті або відставки Папи.

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