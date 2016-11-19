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15 марта, 19:03 • 108395 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147838 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126321 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119652 просмотра

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15 марта, 12:52 • 106443 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102236 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Папа Франциск посвятил в сан 17 новых кардиналов

Папа Франциск посвятил в сан 17 новых кардиналов

Киев • УНН

 • 7903 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Папа Римский Франциск в субботу, 19 ноября, во время официальной церемонии в Ватикане рукоположил в сан 17 новых кардиналов. До второму по значению ранга в католической церкви были возведены священнослужители из стран Европы, Азии, Африки, Америки и Океании, передает УНН со ссылкой на DW.

Так, пять новых кардиналов происходят из европейских стран, четверо - из стран Северной Америки, двое - из Южной Америки, трое - из Африки, двое - из стран Азии, и один - из Океании. Впервые в сан кардиналов посвящены священнослужители из Бангладеш, Папуа Новой Гвинеи, Малайзии, Центральноафриканской Республики и Лесото.

Обращаясь к новым кардиналам, Папа Франциск предостерег их, чтобы они не стали жертвами "растущей враждебности" между людьми, а также призвал бороться с ксенофобией, которая все больше распространяется в мире, и защищать тех, кто нуждается в защите, в частности, беженцев, которых, по словам Папы, люди часто воспринимают как врагов. "Как много случаев, когда неуверенность и страдания сеются этой растущей враждебностью между людьми, между нами. Так, между нами, нашими общинами, нашими священниками, на наших встречах", - подчеркнул понтифик.

"Мы происходим из разных далеких краев, мы имеем разные традиции, цвет кожи, языка и социальное происхождение, мы думаем по-разному и подтверждаем нашу веру различными обрядами. Ничто из этого не делает нас врагами, а наоборот - это одно из наших крупнейших богатств ", - обратился Папа Римский до новорукоположенных кардиналов.

Как известно, кардинал является самым высоким после Папы Римского духовным лицом в католической церкви. Одной из функций кардиналов является участие в выборах понтифика - конклаве, который происходит после смерти или отставки Папы.

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