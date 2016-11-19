Папа Франциск посвятил в сан 17 новых кардиналов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Папа Римский Франциск в субботу, 19 ноября, во время официальной церемонии в Ватикане рукоположил в сан 17 новых кардиналов. До второму по значению ранга в католической церкви были возведены священнослужители из стран Европы, Азии, Африки, Америки и Океании, передает УНН со ссылкой на DW.
Так, пять новых кардиналов происходят из европейских стран, четверо - из стран Северной Америки, двое - из Южной Америки, трое - из Африки, двое - из стран Азии, и один - из Океании. Впервые в сан кардиналов посвящены священнослужители из Бангладеш, Папуа Новой Гвинеи, Малайзии, Центральноафриканской Республики и Лесото.
Обращаясь к новым кардиналам, Папа Франциск предостерег их, чтобы они не стали жертвами "растущей враждебности" между людьми, а также призвал бороться с ксенофобией, которая все больше распространяется в мире, и защищать тех, кто нуждается в защите, в частности, беженцев, которых, по словам Папы, люди часто воспринимают как врагов. "Как много случаев, когда неуверенность и страдания сеются этой растущей враждебностью между людьми, между нами. Так, между нами, нашими общинами, нашими священниками, на наших встречах", - подчеркнул понтифик.
"Мы происходим из разных далеких краев, мы имеем разные традиции, цвет кожи, языка и социальное происхождение, мы думаем по-разному и подтверждаем нашу веру различными обрядами. Ничто из этого не делает нас врагами, а наоборот - это одно из наших крупнейших богатств ", - обратился Папа Римский до новорукоположенных кардиналов.
Как известно, кардинал является самым высоким после Папы Римского духовным лицом в католической церкви. Одной из функций кардиналов является участие в выборах понтифика - конклаве, который происходит после смерти или отставки Папы.