Pandora Papers: в Еквадорі почали розслідування проти президента

Деталі

Видання уточнило, що звинувачення проти Лассо були висунуті екскандидатом в президенти Яку Пересом, який подав відповідну скаргу 6 жовтня. За словами Переса, прокуратурі необхідно провести ретельне розслідування фінансів і податкових платежів Лассо і його родичів, у тому числі в період виборчої компанії в 2013 році.

11 жовтня почало розслідування проти Лассо також схвалила Національна асамблея Еквадору (однопалатний парламент).

Pandora Papers

Раніше Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) із понад 150 медійних організацій опублікував доповідь “досьє Пандори” (Pandora Papers), що викривають секретні офшорні рахунки світових знаменитостей і політиків, включаючи президента Еквадору Гільєрмо Лассо.

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Після публікації архіву, еквадорська газета El Universo вказувала, що Лассо в минулому керував 14 офшорними компаніями, більшість з яких було зареєстровано в панамській юрисдикції. Згодом він передав свої активи двох трастам в Південній Дакоті в грудні 2017 року, через три місяці після того, як парламент Еквадору схвалив закон, що забороняє державним службовцям тримати активи в податкових притулках. Лассо у відповідь заявив: “Я завжди дотримувався закон Еквадору, який забороняє кандидатам і державним посадовим особам мати офшорні компанії, як я вказав в своїх заявах під присягою”.