В Еквадорі проведуть розслідування проти президента після публікації "досьє Пандори"

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Відомо, що за проголосували 105 депутатів. Комісія вимагатиме з'явитися для надання свідчень і надати всю необхідну інформацію, щоб прояснити причетність президента країни Гільєрмо Лассо до цієї справи.

За повідомленнями, Лассо в минулому керував 14 офшорними компаніями, більшість з яких було зареєстровано в панамській юрисдикції. Згодом він передав свої активи двом трастам в Південній Дакоті в грудні 2017 року, через три місяці після того, як парламент Еквадору схвалив закон, що забороняє державним службовцям тримати активи в податкових гаванях.

У відповідь на публікацію ICIJ президент країни визнав, що в минулому дійсно володів такими фірмами та підкреслив, що негайно позбувся них, про що також повідомлялося раніше публічно.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) виступив з твердженням, що чинні президенти Чилі, Домініканської Республіки та Еквадору користувалися офшорними компаніями та іншими прихованими механізмами в податкових гаванях.