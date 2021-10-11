В Эквадоре проведут расследование против президента после публикации "досье Пандоры"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Национальная Ассамблея Эквадора одобрила начало расследование в отношении президента страны Гильермо Лассо в связи с публикацией Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) информации о наличии у него средств в офшорах. Об этом пишет УНН со ссылкой на El Universo.
Детали
Известно, что за проголосовали 105 депутатов. Комиссия потребует явиться для дачи показаний и предоставить всю необходимую информацию, чтобы прояснить причастность президента страны Гильермо Лассо к этому.
По сообщениям, Лассо в прошлом руководил 14 оффшорными компаниями, большинство из которых было зарегистрировано в панамской юрисдикции. Впоследствии он передал свои активы двум трастам в Южной Дакоте в декабре 2017 года, через три месяца после того, как парламент Эквадора принял закон, запрещающий государственным служащим держать активы в налоговых гаванях.
В ответ на публикацию ICIJ президент страны признал, что в прошлом действительно обладал такими фирмами и подчеркнул, что немедленно избавился них, о чем также сообщалось ранее публично.
Напомним
Ранее УНН писал, что Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) выступил с утверждением, что действующие президенты Чили, Доминиканской Республики и Эквадора пользовались оффшорными компаниями и другими скрытыми механизмами в налоговых гаванях.