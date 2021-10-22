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Pandora Papers: в Эквадоре начали расследование против президента

Киев • УНН

 • 15220 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В прокуратуре Эквадора открыли предварительное расследование против президента страны Гильермо Лассо, которого обвинили в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов после публикации "досье Пандоры". Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает El Comercio, передает УНН.

Pandora Papers: в Эквадоре начали расследование против президента

Детали

Издание уточнило, что обвинения против Лассо были выдвинуты экс-кандидатом в президенты Яку Пересом, который подал соответствующую жалобу 6 октября. По словам Переса, прокуратуре необходимо провести тщательное расследование финансов и налоговых платежей Лассо и его родственников, в том числе в период избирательной кампании в 2013 году.

11 октября начало расследование против Лассо также одобрила Национальная ассамблея Эквадора (однопалатный парламент).

Pandora Papers

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) из более чем 150 медийных организаций опубликовал доклад “досье Пандоры” (Pandora Papers), изобличающие секретные офшорные счета мировых знаменитостей и политиков, включая президента Эквадора Гильермо Лассо.

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После публикации архива, эквадорская газета El Universo указывала, что Лассо в прошлом руководил 14 оффшорными компаниями, большинство из которых было зарегистрировано в панамской юрисдикции. Впоследствии он передал свои активы двух трастам в Южной Дакоте в декабре 2017 года, через три месяца после того, как парламент Эквадора принял закон, запрещающий государственным служащим держать активы в налоговых убежищах. Лассо в ответ заявил: “Я всегда придерживался закона Эквадора, который запрещает кандидатам и государственным должностным лицам иметь оффшорные компании, как я указал в своих заявлениях под присягой”.

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