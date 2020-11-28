Пандемія: в ЄС планують послабити карантин перед Різдвом

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Низка країн Євросоюзу вирішила послабити запроваджені раніше у зв’язку з пандемією коронавірусу протиепідемічні заходи на період різдвяних свят, передає УНН із посиланням на DW.

Так, зазначається, що італійський уряд у п'ятницю, 27 листопада, оголосив про те, що з 29 листопада три "червоні зони", які особливо сильно постраждали від поширення коронавірусу, - Ломбардія, П'ємонт і Калабрія - будуть перекласифіковані у "помаранчеві", що відповідає нижчому рівню епідеміологічної небезпеки.

Повідомляється, що тепер жителі регіонів Ломбардія, П'ємонт і Калабрія знову зможуть вільно пересуватися по території свого муніципалітету з 5:00 до 22:00. Крім того, їм буде дозволено поїздки у межах регіону, щоб дістатися до роботи, сходити до лікаря або відвезти дітей до школи. Торговельним центрам дозволять відновити роботу, проте бари і ресторани залишаться зачиненими.

Також, за даними DW, про послаблення карантинних заходів оголосили Бельгія, Ірландія, Німеччина та Франція.

Уряд Ірландії, приміром, вирішив послабити обмеження для низки установ і підприємств у період різдвяних свят. Так, з 1 грудня, за умови дотримання правил гігієни та соціальної дистанції, дозволено відкритися магазинам, музеям, художнім галереям і бібліотекам. А з 4 грудня знову зможуть почати працювати ресторани і бари, які пропонують не тільки напої, а й їжу.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін вказав, що ослаблення карантинних заходів будуть запроваджені у такому обсязі, "що дозволить витримати баланс між інтересами охорони здоров'я та економіки і соціальними аспектами".

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо також пообіцяв відкрити магазини на період різдвяних свят. Водночас, частковий локдаун у країні все ж збережуть.

Про деяке ослаблення карантинних заходів на період різдвяних і новорічних свят, з 23 грудня по 1 січня, раніше повідомили і у Німеччині, повідомляє агенство. Так, за підсумками наради канцлерки ФРН Анґели Меркель (з главами урядів федеральних земель було вирішено, зокрема, дозволити у цей час зустрічатися групами до 10 дорослих людей з двох домогосподарств. Для порівняння: з 1-го грудня початку святкувань зустрічатися зможуть лише п'ятеро дорослих із двох домогосподарств.

Водночас більшість обмежень, які діють в Німеччині з 2 листопада, залишаться у силі. У країні, як і раніше, будуть закриті ресторани, бари, театри, кіно, тренажерні зали, спортивні секції, борделі, масажні салони і більшість інших підприємств дозвілля і сфери обслуговування.

Деякі запобіжні заходи навіть були посилені. Приміром, захисні маски пропонується надалі носити не тільки в громадському транспорті, магазинах і на торгових вулицях, але практично у всіх публічних закритих приміщеннях, у центральних районах міст і в школах, починаючи з сьомого класу.

У Франції влада так само оголосила про послаблення запроваджених обмежень. Дозволяється знову відкрити всі магазини. Утім, ресторани, спортивні та культурні об'єкти залишаться закритими.

Як повідомляв УНН, починаючи з наступного тижня, з 30 листопада, в Україні точно не буде вводитися локдаун.

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