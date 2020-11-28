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Пандемия: в ЕС планируют ослабить карантин перед Рождеством

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Ряд стран Евросоюза решили ослабить введенные ранее в связи с пандемией коронавируса противоэпидемические мероприятия на период рождественских праздников, передает УНН со ссылкой на DW.

Так, отмечается, что итальянское правительство в пятницу, 27 ноября, объявило о том, что с 29 ноября три "красных зоны", которые особенно сильно пострадали от распространения коронавируса, - Ломбардия, Пьемонт и Калабрия - будут переклассифицированы в "оранжевые", что соответствует более низкому уровню эпидемиологической опасности.

Сообщается, что теперь жители регионов Ломбардия, Пьемонт и Калабрия снова смогут свободно передвигаться по территории своего муниципалитета с 5:00 до 22:00. Кроме того, им будут разрешены поездки в пределах региона, чтобы добраться до работы, сходить к врачу или отвезти детей в школу. Торговым центрам позволят возобновить работу, однако бары и рестораны останутся закрытыми.

Также, по данным DW, об ослаблении карантинных мероприятий объявили Бельгия, Ирландия, Германия и Франция.

Правительство Ирландии, к примеру, решило ослабить ограничения для ряда учреждений и предприятий в период рождественских праздников. Так, с 1 декабря, при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции, разрешено открыться магазинам, музеям, художественным галереям и библиотекам. А с 4 декабря снова смогут начать работать рестораны и бары, которые предлагают не только напитки, но и еду.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин указал, что ослабления карантинных мероприятий будут введены в таком объеме, "что позволит выдержать баланс между интересами здравоохранения и экономики и социальными аспектами".

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо также пообещал открыть магазины на период рождественских праздников. В то же время, частичный локдаун в стране все же сохранят.

О некотором ослаблении карантинных мероприятий на период рождественских и новогодних праздников, с 23 декабря по 1 января, ранее сообщили и в Германии, сообщает агентство. Так, по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель (с главами правительств федеральных земель было решено, в частности, разрешить в это время встречаться группами до 10 взрослых людей из двух домохозяйств. Для сравнения: с 1 декабря начала празднований встречаться смогут только пятеро взрослых из двух домохозяйств.

В то же время большинство ограничений, которые действуют в Германии со 2 ноября, останутся в силе. В стране, по-прежнему будут закрыты рестораны, бары, театры, кино, тренажерные залы, спортивные секции, бордели, массажные салоны и большинство других предприятий досуга и сферы обслуживания.

Некоторые меры даже были усилены. К примеру, защитные маски предлагается в дальнейшем носить не только в общественном транспорте, магазинах и на торговых улицах, но практически во всех публичных помещениях, в центральных районах городов и в школах, начиная с седьмого класса.

Во Франции власти так же объявили об ослаблении введенных ограничений. Разрешается вновь открыть все магазины. Впрочем, рестораны, спортивные и культурные объекты останутся закрытыми.

Как сообщал УНН, начиная со следующей недели, с 30 ноября, в Украине точно не будет вводиться локдаун.

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