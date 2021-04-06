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Пандемія: у більшості тих, хто перехворів COVID-19 в Ухані збереглися антитіла до хвороби навіть через рік

Пандемія: у більшості тих, хто перехворів COVID-19 в Ухані збереглися антитіла до хвороби навіть через рік

Київ • УНН

 • 23556 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У більш ніж 70% обстежених китайськими медиками жителів Ухані і його передмість, які перехворіли коронавірусною інфекцією більше року тому, антитіла до SARS-CoV-2 збереглися. Це ставить під сумнів теорії про те, що ці антитіла зникають через декілька місяців. Результати дослідження вчені опублікували на bioRxiv, пише УНН.

Важливо відзначити, що наукові матеріали, опубліковані на bioRxiv — на даний момент проходять фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

Деталі

“Це говорить про те, що у більшості донорів зберігається довгостроковий імунітет до коронавірусу і вони захищені від повторної інфекції”, — пишуть дослідники.

Дискусії про те, чи може людський організм виробити довгостроковий імунітет до коронавірусу нового типу, ведуться з початку епідемії. Одні дослідження говорять, що SARS-CoV-2 заважає формуватися клітинам, які можуть довгий час виробляти антитіла до вірусу. Згідно з іншим дослідженням, що антитіла зникають далеко не у всіх пацієнтів, а в деяких випадках при цьому збільшується кількість клітин, які їх виробляють.

Китайські медики під керівництвом професора Шанхайського медичного університету Сіньсінь Чжана вирішили перевірити, наскільки довго зберігаються антитіла до SARS-CoV-2. В ході свого дослідження вони спостерігали за життям більше 800 жителів Ухані, які заразилися коронавірусом нового типу в січні-лютому минулого року.

Вчені періодично збирали у учасників зразки крові і відстежували, як в ній змінювалася концентрація антитіл до білків оболонки коронавірусу. Виявилося, що спочатку їхня кількість швидко знижувалася, проте приблизно до дев’ятого місяця спостережень концентрація стабілізувалася і після цього залишалася на одному і тому ж рівні.

Завдяки цьому більш ніж у 70% пацієнтів антитіл залишалося досить, щоб коронавірус не міг закріпитися в їх організмі. При цьому сироватку їхньої крові можна використовувати як засіб для лікування COVID-19 і захисту організму найбільш уразливих категорій пацієнтів навіть через рік після того, як донори перехворіли коронавірусною інфекцією.

Що цікаво, в організмі чоловіків і літніх жителів Ухані концентрація антитіл була стабільно вище, ніж у інших категорій населення. Вчені припускають, що це пов’язано з тим, що у них хвороба протікає важче. Цей фактор, як вважають вчені, необхідно враховувати при зборі плазми перехворілих і її застосуванні в медичних цілях.

В цілому результати дослідження, на думку Чжана і його колег, кажуть, що вакцини зможуть сформувати довгостроковий імунітет до коронавірусу нового типу і повністю придушити його поширення. Найближчим часом учені планують продовжити спостереження і простежити за тим, як буде змінюватися рівень антитіл у крові перехворілих на протязі двох і більше років.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Китайській Народній Республіці 102 949 випадків захворювання, 4 851 людина загинула.

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