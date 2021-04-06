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Пандемия: у большинства переболевших COVID-19 в Ухане сохранились антитела к болезни даже через год

Киев  •  УНН

 • 23536 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. У более чем 70% обследованных китайскими медиками жителей Уханя и его пригородов, которые переболели коронавирусной инфекцией больше года назад, антитела к SARS-CoV-2 сохранились. Это ставит под сомнение теории о том, что эти антитела исчезают через несколько месяцев. Результаты исследования ученые опубликовали на bioRxiv, пишет УНН.

Важно отметить, что научные материалы, опубликованные на bioRxiv — на данный момент проходят финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

Детали

“Это говорит о том, что у большинства доноров сохраняется долгосрочный иммунитет к коронавирусу и они защищены от повторной инфекции”, — пишут исследователи.

Дискуссии о том, может ли человеческий организм выработать долгосрочный иммунитет к коронавирусу нового типа, ведутся с начала эпидемии. Одни исследования говорят, что SARS-CoV-2 мешает формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу. Согласно другим исследованиям, что антитела исчезают далеко не у всех пациентов, а в некоторых случаях при этом увеличивается количество клеток, которые их вырабатывают.

Китайские медики под руководством профессора Шанхайского медицинского университета Синьсинь Чжана решили проверить, насколько долго сохраняются антитела к SARS-CoV-2. В ходе своего исследования они наблюдали за жизнью более 800 жителей Уханя, которые заразились коронавирусом нового типа в январе-феврале прошлого года.

Ученые периодически собирали у участников образцы крови и отслеживали, как в ней менялась концентрация антител к белкам оболочки коронавируса. Оказалось, что изначально их количество быстро снижалось, однако примерно к девятому месяцу наблюдений концентрация стабилизировалась и после этого оставалась на одном и том же уровне.

Благодаря этому более чем у 70% пациентов антител оставалось достаточно, чтобы коронавирус не мог закрепиться в их организме. При этом сыворотку их крови можно использовать как средство для лечения COVID-19 и защиты организма самых уязвимых категорий пациентов даже через год после того, как доноры переболели коронавирусной инфекцией.

Что интересно, в организме мужчин и пожилых жителей Уханя концентрация антител была стабильно выше, чем у других категорий населения. Ученые предполагают, что это связано с тем, что у них болезнь протекает тяжелее. Этот фактор, как считают ученые, необходимо учитывать при сборе плазмы переболевших и ее применении в медицинских целях.

В целом результаты исследования, по мнению Чжана и его коллег, говорят, что вакцины смогут сформировать долгосрочный иммунитет к коронавирусу нового типа и полностью подавить его распространение. В ближайшее время ученые планируют продолжить наблюдения и проследить за тем, как будет меняться уровень антител в крови переболевших на протяжении двух и более лет.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Китайской Народной Республике 102 949 случаев заболевания, 4 851 человек погиб.

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