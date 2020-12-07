Пандемія: Меркель заявила, що через спалах COVID-19 - Німеччині "не обійтися без посилення карантину"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що владі ФРН доведеться посилити карантинні заходи цією зимою. Про це повідомив у понеділок телеканал n-tv з посиланням на джерела фракції ХДС/ХСС в Бундестазі, пише УНН.
“Ми не зможемо протриматися цю зиму без додаткових заходів”, — наводить канал слова Меркель, сказані нею на засіданні фракції. На думку канцлерки, слід прийняти новий план по боротьбі з пандемією ще до Різдва.
“Ми дуже багато говоримо про стійки з глінтвейном, але занадто мало — про тих, хто піклується про хворих, і медсестер”, — підкреслила Меркель, схваливши рішення влади Баварії посилити карантин в регіоні.
З 2 листопада в ФРН діє карантинний режим. Як мінімум на місяць закрилися ресторани, бари та інші гастрономічні заклади, страви і напої дозволено продавати тільки на виніс.
Припинили роботу фітнес-клуби, тату-салони, басейни, косметичні та масажні студії, театри, кінотеатри і концертні зали. На відміну від карантину, який вводився навесні, в даний час відкриті дитячі садки і школи, а також перукарні і магазини. У громадських місцях дозволено зустрічатися представникам максимум двох домогосподарств. Ночувати в готелях можна тільки в викликаних гострою необхідністю випадках, а не в туристичних цілях.
Відзначимо, що згідно зі статистикою Інституту Роберта Коха — в країні 1 183 654 випадків захворювання, 18 919 людей загинули.