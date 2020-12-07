Пандемія: Меркель заявила, що через спалах COVID-19 - Німеччині "не обійтися без посилення карантину"

ukru
18 березня, 21:00 • 53451 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 101933 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 73163 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 104523 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 78456 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 100284 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117428 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145013 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184443 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 314500 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

18 березня, 18:47 • 23889 перегляди
Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

18 березня, 18:53 • 35000 перегляди
Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

18 березня, 19:25 • 35775 перегляди
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 25551 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 31631 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 68219 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 314500 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 248114 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 341721 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 335073 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 67437 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110931 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111633 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108549 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121968 перегляди
Актуальне
Пандемія: Меркель заявила, що через спалах COVID-19 - Німеччині "не обійтися без посилення карантину"

Пандемія: Меркель заявила, що через спалах COVID-19 - Німеччині "не обійтися без посилення карантину"

Київ • УНН

 • 12907 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що владі ФРН доведеться посилити карантинні заходи цією зимою. Про це повідомив у понеділок телеканал n-tv з посиланням на джерела фракції ХДС/ХСС в Бундестазі, пише УНН.

“Ми не зможемо протриматися цю зиму без додаткових заходів”, — наводить канал слова Меркель, сказані нею на засіданні фракції. На думку канцлерки, слід прийняти новий план по боротьбі з пандемією ще до Різдва.

“Ми дуже багато говоримо про стійки з глінтвейном, але занадто мало — про тих, хто піклується про хворих, і медсестер”, — підкреслила Меркель, схваливши рішення влади Баварії посилити карантин в регіоні.

З 2 листопада в ФРН діє карантинний режим. Як мінімум на місяць закрилися ресторани, бари та інші гастрономічні заклади, страви і напої дозволено продавати тільки на виніс.

Припинили роботу фітнес-клуби, тату-салони, басейни, косметичні та масажні студії, театри, кінотеатри і концертні зали. На відміну від карантину, який вводився навесні, в даний час відкриті дитячі садки і школи, а також перукарні і магазини. У громадських місцях дозволено зустрічатися представникам максимум двох домогосподарств. Ночувати в готелях можна тільки в викликаних гострою необхідністю випадках, а не в туристичних цілях.

Відзначимо, що згідно зі статистикою Інституту Роберта Коха — в країні 1 183 654 випадків захворювання, 18 919 людей загинули.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79