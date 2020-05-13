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Пандемія коронавірусу в Україні розвивається за помірним сценарієм – Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Поширення коронавірусу в Україні відбувається за помірним сценарієм, подібним до польського. Про це під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Пандемія коронавірусу в Україні розвивається за помірним сценарієм – Шмигаль

"Стосовно ситуації загалом: вона у нас розвивається за помірним сценарієм, тобто ми йдемо наразі завдяки запровадженню карантину по сценарію Польщі. Він набагато кращий, ніж сценарій розвитку пандемії в інших європейських країнах", - зазначив прем’єр.

Проте він повідомив, що на сьогодні не було ще жодного дня, коли кількість людей, що одужала перевищила кількість захворілих за минулу добу.

"У тому числі захворіли 402 особи. Кількість знижується постійно. Це десь 3-3,3% від загальної кількості захворілих, одужало 343 особи. Десь вже досягаємо того плато і піку, про який говорили. Загалом кількість захворівших 16425 на сьогоднішній день", - сказав Шмигаль.

Раніше в УНН повідомлялося, що Верховна Рада розпочне позачергове засідання із години запитань до уряду та звіту Національного банку України.

Нагадаємо, що голова ВРУ Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту в середу, 13 травня, о 10:00.

Українські Національні Новини

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