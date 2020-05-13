Пандемия коронавируса в Украине развивается по умеренному сценарию - Шмыгаль

"Касательно ситуации в целом: она у нас развивается по умеренному сценарию, то есть мы идем сейчас благодаря введению карантина по сценарию Польши. Он намного лучше, чем сценарий развития пандемии в других европейских странах", - отметил премьер.

Однако он сообщил, что на сегодня не было еще ни одного дня, когда количество людей, которое выздоровело превысило количество заболевших за прошедшие сутки.

"В том числе заболели 402 человека. Количество снижается постоянно. Это где-то 3-3,3% от общего количества заболевших, выписаны 343 человека. Где-то уже достигаем того плато и пика, о котором говорили. В целом количество заболевших 16425 на сегодняшний день", - сказал Шмыгаль.

Ранее в УНН сообщалось, что Верховная Рада начнет внеочередное заседание с часа вопросов к правительству и отчета Национального банка Украины.

Напомним, что глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 13 мая, в 10:00.