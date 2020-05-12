Рада розпочне завтрашнє засідання з години запитань до уряду – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Верховна Рада України завтра, 13 травня, розпочне позачергове засідання із години запитань до уряду та звіту Національного банку України. Про це УНН повідомила перша заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Завтра Верховна Рада розпочне засідання із години запитань до уряду і звіту голови Національного банку", - повідомила Кравчук.
Як повідомлялося в УНН раніше, голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту в середу, 13 травня, о 10:00.