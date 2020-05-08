Разумков скликає позачергове засідання Ради на 13 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту в середу, 13 травня, о 10:00. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне управління апарату ВР.
"У зв’язку з вимогою 158 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту ВРУ: скликати позачергове пленарне засідання Верховної ради дев’ятого скликання на 10 годину 13 травня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Так, на порядку денному 26 різних питань, серед яких розгляд законопроекту про банки, законопроект, що передбачає звільнення від оподаткування лікарів, які працюють із хворими на коронавірус, законопроект про оборонні закупівлі та законопроект, що забороняє банкам стягувати неустойку, штрафи, пеню за прострочення платежів за кредитами у період дії карантину та у 30-денний період після закінчення карантину.
Також під час засідання заслухають доповідь голови Національного банку України Якова Смолія про діяльність регулятора.
Раніше УНН писав, що ВР збереться на позачергове засідання у середу, 13 травня, на якому планують розглянути законопроект про банки.