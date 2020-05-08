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Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 13 мая

Киев • УНН

 • 16305 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 13 мая, в 10:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 13 мая

"В связи с требованием 158 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента ВР: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады девятого созыва на 10:00 13 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, в повестке дня 26 различных вопросов, среди которых рассмотрение законопроекта о банках, законопроект, предусматривающий освобождение от налогообложения врачей, работающих с больными коронавирусом, законопроект об оборонных закупках и законопроект, запрещающий банкам взимать неустойку, штрафы, пеню за просрочку платежей по кредитам в период действия карантина и в 30-дневный период после окончания карантина.

Также во время заседания заслушают доклад председателя Национального банка Украины Якова Смолия о деятельности регулятора.

Ранее УНН писал, что ВР соберется на внеочередное заседание в среду, 13 мая, на котором планируют рассмотреть законопроект о банках.

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