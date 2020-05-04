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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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Пандемія коронавірусу: Китай вимагає від пасажирів рейсів з Москви справку про відсутність COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Пасажири рейсів з Москви до Пекіна з 8 травня повинні будуть надавати довідки про відсутність у них коронавірусної інфекції. Про це повідомило посольство Китаю в Росії, передає УНН з посиланням на видання China News.

Пандемія коронавірусу: Китай вимагає від пасажирів рейсів з Москви справку про відсутність COVID-19

Довідка повинна буде бути отримана не більше ніж за 120 годин до вильоту.

Зараз між Китаєм і Росією відсутнє регулярне авіасполучення. Авіакомпанія Air China виконує нерегулярні рейси Москва — Пекін, на які допускаються тільки жителі Китаю.

Відзначимо, що минулого понеділка стало відомо, що китайська державна авіакомпанія Air China відмовиться вивозити рейсом Москва-Пекін інфікованих коронавірусом китайців: на борт пускатимуть тільки пасажирів з негативним результатом тесту на SARS-CoV-2.

На даний момент в Російській Федерації кількість інфікованих коронавірусом досягло 145 268. Померли за останню добу 76 осіб, загальна кількість загиблих досягла 1 356.

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