Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 145 тисяч осіб, понад 1300 людей - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Росії за останню добу зареєстровано 10 581 новий випадок захворювання COVID-19 у 82 регіонах, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали у Telegram.
Напередодні приріст склав 10 633 людини. Загальна кількість інфікованих коронавірусом досягла 145 268.
Померли за останню добу 76 осіб, загальна кількість загиблих досягла 1 356. Одужали 1 456 осіб, за весь час — 18 095.
На даний момент, згідно з інформацією Університету Джонса Хопкінса — РФ знаходиться на 7-му місці в світі за кількістю інфікованих COVID-19.
“За останню добу в Росії підтверджено 10 581 випадок нової коронавірусної інфекції в 82 регіонах, з них 5 352 (50,6%) виявлені активно у контактних осіб і не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 1 456 осіб. Всього в країні зареєстровано 145 268 хворих в 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 18 095 осіб. Також за добу зафіксовано 76 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померло 1 356 осіб”, — відзначили в штабі.
Статистика COVID-19 в РФ за станом на 4 травня.
Варто відзначити, що російські відомства включають в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь:
“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено понад 4,3 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 183,7 тис. тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 04.05.2020 залишаються 217 тис. 607 осіб ”, - додали там.