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Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ превысило 145 тысяч лиц, более 1300 людей - умерли

Киев • УНН

 • 12559 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В России за последние сутки зарегистрировано 10 581 новый случай заболевания COVID-19 в 82 регионах, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ превысило 145 тысяч лиц, более 1300 людей - умерли

Накануне прирост составил 10 633 человека. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 145 268.

Умерли за последние сутки 76 человек, общее число погибших достигло 1 356. Выздоровели 1 456 человек, за все время — 18 095.

На данный момент, согласно информации Университета Джонса Хопкинса — РФ находится на 7-м месте в мире по количеству инфицированных COVID-19.

“За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 5 352 (50,6%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1 456 человек. Всего в стране зарегистрировано 145 268 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 18 095 человек. Также за сутки зафиксировано 76 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1 356 человек”, — отметили в штабе.

Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на 4 мая.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 4,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 183,7 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 04.05.2020 остаются 217 тыс. 607 человек”, — добавили там.

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