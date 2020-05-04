Пандемия коронавируса: Китай потребовал от пассажиров рейсов с Москвы справку о отсутствии COVID-19

Справка должна будет быть получена не больше чем за 120 часов до вылета.

Сейчас между Китаем и Россией отсутствует регулярное авиасообщение. Авиакомпания Air China выполняет нерегулярные рейсы Москва — Пекин, на которые допускаются только жители Китая.

Отметим, что в прошлый понедельник стало известно, что китайская государственная авиакомпания Air China откажется вывозить рейсом Москва-Пекин заразившихся коронавирусом китайцев: на борт будут пускать только пассажиров с отрицательным результатом теста на SARS-CoV-2.

На данный момент в Российской Федерации число заразившихся коронавирусом достигло 145 268. Умерли за последние сутки 76 человек, общее число погибших достигло 1 356.