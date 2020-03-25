Пандемія коронавірусу: керівництво NASA повернуло своїх співробітників до роботи, але тепер з обмеженнями

КИЇВ. 25 березня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) повернуло частину співробітників до виконання своїх обов’язків, але ввело обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу. Про це повідомив керівник NASA Джим Брайденстайн на сторінці агентства, передає УНН.