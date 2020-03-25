Пандемія коронавірусу: керівництво NASA повернуло своїх співробітників до роботи, але тепер з обмеженнями
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) повернуло частину співробітників до виконання своїх обов’язків, але ввело обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу. Про це повідомив керівник NASA Джим Брайденстайн на сторінці агентства, передає УНН.
“Американці борються з невидимим ворогом — коронавірусом. NASA приймає важливі заходи в рамках всього агентства, щоб внести свій внесок в уповільнення передачі COVID-19 (захворювання, що викликається від зараження коронавірусом) і захистити наші спільноти”, — написав керівник NASA. “Ми не будемо просити співробітників і підрядників виконувати роботу, якщо у нас не буде повної впевненості в тому, що це безпечно”, — додав Брайденстайн.
Він зазначив, що раніше керівництво NASA завершило оцінку того, яка робота співробітниками агентства може виконуватися на дому дистанційно, яка робота повинна виконуватися на місці, і яка робота на місці буде припинена.
“Кожен з нас несе важливу відповідальність за прийняття додаткових запобіжних заходів, щоб захистити себе і свою команду. Якщо ви виконуєте роботу на місці і відчуваєте себе хворим, не ходіть на роботу”, — повідомив керівник NASA.
“Якщо в якийсь момент, як це неодноразово демонструвалося на минулому тижні, ми не будемо відчувати себе комфортно в умовах роботи, ми без вагань тимчасово призупинимо роботу”, — додав він.
Раніше, 18 березня, керівництво NASA зобов’язало всіх своїх співробітників перейти на віддалений режим роботи у зв’язку з поширенням серед співробітників агентства, захворювання, що викликається новим коронавірусом. Пізніше NASA призупинило створення ракет для польотів на Місяць і Марс через коронавірус.
Як повідомляв УНН, станом на вечір 24 березня у США інфікувалось понад 50 тисяч людей. Від хвороби померло 667 осіб.