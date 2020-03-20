Через коронавірус NASA призупинить створення ракет для польотів на Місяць і Марс
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З 20 березня NASA призупинить створення космічних кораблів Space Launch System (SLS) і Orion, які повинні полетіти на Місяць і Марс, через загрозу коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву генерального директора NASA Джима Брайденстайна на сайті відомства.
Через епідемію коронавірусу в США NASA з 20 березня переходить на четвертий етап внутрішньої системи реагування. Вона має на увазі закриття всіх об'єктів агентства з підтримкою критичної інфраструктури, повний перехід на віддалені робочі контакти і скасування всіх поїздок співробітників.
"Обмеження були введені через зростаюче число випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 в районі виробництв, фактів самоізоляції і одного підтвердженого випадку серед персоналу", - повідомив Брайденстайн.
Буде законсервовано виробництво і тестування обладнання для SLS і Orion.
Нагадаємо, NASA повідомило про зниження забруднення повітря в Китаї через коронавірус.