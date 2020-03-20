Из-за коронавируса NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление генерального директора NASA Джима Брайденстай на сайте ведомства.
Из-за эпидемии коронавируса в США NASA с 20 марта переходит на четвертый этап внутренней системы реагирования. Она подразумевает закрытие всех объектов агентства с поддержкой критической инфраструктуры, полный переход на удаленные рабочие контакты и отмену всех поездок сотрудников.
"Ограничения были введены из-за растущего числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в районе производств, фактов самоизоляции и одного подтвержденного случая среди персонала", — сообщил Брайденстайн.
Будет законсервировано производство и тестирование оборудования для SLS и Orion.
Напомним, NASA сообщило о снижении загрязнения воздуха в Китае из-за коронавируса.