Пандемия коронавируса: руководство NASA вернуло своих сотрудников к работе, но теперь с ограничениями

“Американцы борются с невидимым врагом — коронавирусом. NASA принимает важные мероприятия в рамках всего агентства, чтобы внести свой вклад в замедление передачи COVID-19 (заболевания, вызываемого заражением коронавирусом) и защитить наши сообщества”, — написал руководитель NASA. “Мы не будем просить сотрудников и подрядчиков выполнять работу, если у нас не будет полной уверенности в том, что это безопасно”, — добавил Брайденстайн.

Он отметил, что ранее руководство NASA завершило оценку того, какая работа сотрудниками агентства может выполняться на дому дистанционно, работа должна выполняться на месте, и какая работа на месте будет прекращена.

“Каждый из нас несет важную ответственность за принятие дополнительных мер, чтобы защитить себя и свою команду. Если вы выполняете работу на месте и чувствуете себя больным, не ходите на работу”, — сообщил руководитель NASA.

“Если в какой-то момент, как это неоднократно демонстрировалось на прошлой неделе, мы не будем чувствовать себя комфортно в условиях работы, мы без колебаний временно приостановим работу”, — добавил он.

Ранее, 18 марта, руководство NASA обязало всех своих сотрудников перейти на удаленный режим работы в связи с распространением среди сотрудников агентства заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Позже NASA приостановило создание ракет для полетов на Луну и Марс через коронавирус.

Как сообщал УНН, по состоянию на вечер 24 апреля в США инфицировалось более 50 тыс. человек. От болезни умерло 667 человек.