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Пандемія коронавірусу: Казахстан введе карантин у Нур-Султані і Алматі через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Через пандемію коронавірусу в столиці Казахстану Нур-Султані і найбільшому місті Алмати з 19 березня буде введено режим карантину. Це рішення прийняла Держкомісія по забезпеченню режиму надзвичайного стану при президенті республіки, передає Tengrinews, зазначає УНН.

У містах будуть введені обмеження на переміщення громадян. Рух громадського транспорту днем ​​буде обмежено і повністю припинено ночами. Роботу великих ТЦ і непродовольчих магазинів призупинять.

Влада повинна буде визначити периметр кожної карантинної зони і встановити пункти в’їзду та виїзду. Територія міст може бути розділена на сектори, в межах яких обмежать переміщення громадян. Для населення кожного сектора визначать щодобову потребу в продуктах харчування, медикаментах і предметів першої необхідності.

Два перші випадки коронавірусу виявили в Казахстані 13 березня. Вже 15 березня в країні ввели надзвичайний стан.

Також зазначимо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив в понеділок, що дія режиму надзвичайного стану, введеного в країні до 15 квітня через поширення коронавірусу, може бути продовжена у разі необхідності.

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