Пандемія коронавірусу: перші випадки інфікування COVID-19 зафіксовані у Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Казахстанські лікарі виявили новий коронавірус у двох громадян республіки, які прибули з Німеччини. Про це повідомив в п’ятницю на брифінгу міністр охорони здоров’я Казахстану Елжан Біртанов, пише УНН з посиланням на Facebook МОЗ Казахстану.
“Сьогодні після ретельних перевірок ми отримали підтвердження позитивного результату у двох наших громадян. Громадяни Казахстану прибули з Німеччини, у них виявлено позитивні аналізи на коронавірусну інфекцію”, — сказав глава МОЗ.
За його словами, відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря республіки дані пацієнти — чоловік і жінка, які прибули двома рейсами 9 і 12 березня, — поміщені в інфекційний стаціонар в Алма-Аті. “Клінічні симптоми у цих осіб відсутні, відчувають вони себе добре. Приймаються всі необхідні протиепідемічні заходи”, — пояснив Біртанов.
Брифінг Міністерства охорони здоров’я Казахстану:
Додамо, Чехія оголосила надзвичайний стан через COVID-19, 109 осіб — інфіковано.