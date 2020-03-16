Пандемія коронавірусу: Казахстан може продовжити надзвичайний стан і після 15 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив в понеділок, що дія режиму надзвичайного стану, введеного в країні до 15 квітня через поширення коронавірусу, може бути продовжена у разі необхідності, пише УНН з посиланням на звернення Токаєва.
“Відповідно до казахстанського законодавства мною підписаний указ про введення надзвичайного стану на території нашої країни. Режим надзвичайного стану діє з 8 години ранку 16 березня 2020 року і триватиме 30 діб. У разі необхідності дію режиму може бути продовжено”, — сказав Токаєв в ході телевізійного звернення.
За його словами, указом передбачені необхідні превентивні та профілактичні заходи. “Посилюється охорона громадського порядку, введена заборона на проведення масових заходів. Багато казахстанців будували плани на майбутні свята, хтось хотів відвідати концерти, хтось спортивні змагання. На жаль, заради нашого загального здоров’я від цього доведеться утриматися”, — пояснив президент Казахстану.
Токаєв вважає неприпустимим спекулятивне завищення цін на тлі пандемії коронавірусу, через який в республіці на місяць введений режим надзвичайного стану. “На хвилі ажіотажу спекулятивне завищення цін неприпустимо. За моїм дорученням уряд і акім (голови адміністрацій) всіх рівнів візьмуть це питання на жорсткий контроль”, — сказав він.
Він також повідомив, що підписав указ “Про заходи щодо забезпечення стабільності функціонування держави”. “Цей документ дозволить підвищити ефективність державних органів, зміцнити вертикаль влади і оперативно приймати всі необхідні рішення в умовах кризи, в тому числі в податковій сфері, якщо це знадобиться”, — зазначив президент.
Як пояснив глава держави, указ дає право проводити необхідні закупівлі медикаментів та інших засобів в спрощеному порядку, в основному у вітчизняних виробників. “Таким чином, ми заощадимо дорогоцінний час і кошти, що дуже важливо в сформованих надзвичайних обставинах”, — вказав він.
“Ми стали свідками вкрай негативного впливу коронавірусу на глобальну економіку. По суті справи, мова йде про переформатування всієї світової економічної системи. Казахстан відчуває на собі наслідки цєї колосальної кризи”, — констатував він.
Токаєв заявив, що обмеження на в’їзд і виїзд з країни, введені через поширення коронавірусу, не торкнуться вантажних перевезень. “Вводяться обмеження на в’їзд і виїзд з території Республіки Казахстан. Прошу поставитися до цього з розумінням. Але вищевказані заходи не поширюються на вантажні перевезення. В пунктах пропуску на держкордоні, на вокзалах і в аеропортах посилено санітарно-епідеміологічний режим”, — сказав Токаєв.
Додамо, влада Польщі ухвалила рішення зупинити внутрішнє авіасполучення через COVID-19.