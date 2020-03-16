Пандемія коронавірусу: Казахстан може продовжити надзвичайний стан і після 15 квітня

КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив в понеділок, що дія режиму надзвичайного стану, введеного в країні до 15 квітня через поширення коронавірусу, може бути продовжена у разі необхідності, пише УНН з посиланням на звернення Токаєва.