Пандемия коронавируса: Казахстан может продлить чрезвычайное положение и после 15 апреля

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в понедельник, что действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране до 15 апреля из-за распространения коронавируса, может быть продлен в случае необходимости, пишет УНН со ссылкой на обращение Токаева.

“В соответствии с казахстанским законодательством мной подписан указ о введении чрезвычайного положения на территории нашей страны. Режим чрезвычайного положения действует с 8 часов утра 16 марта 2020 года и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено”, — сказал Токаев в ходе телевизионного обращения.

По его словам, указом предусмотрены необходимые превентивные и профилактические меры. “Усиливается охрана общественного порядка, введен запрет на проведение массовых мероприятий. Многие казахстанцы строили планы на предстоящие праздники, кто-то хотел посетить концерты, кто-то спортивные соревнования. К сожалению, ради нашего всеобщего здоровья от этого придется воздержаться”, — пояснил президент Казахстана.

Токаев считает недопустимым спекулятивное завышение цен на фоне пандемии коронавируса, из-за которого в республике на месяц введен режим чрезвычайного положения. “На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо. По моему поручению правительство и акимы (главы администраций) всех уровней возьмут это вопрос на жесткий контроль”, — сказал он.

Он также сообщил, что подписал указ “О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства”. “Этот документ позволит повысить эффективность государственных органов, укрепить вертикаль власти и оперативно принимать все необходимые решения в условиях кризиса, в том числе в налоговой сфере, если это понадобится”, — отметил президент.

Как пояснил глава государства, указ дает право проводить необходимые закупки медикаментов и других средств в упрощенном порядке, в основном у отечественных производителей. “Таким образом, мы сэкономим драгоценное время и средства, что очень важно в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах”, — указал он.

“Мы стали свидетелями крайне отрицательного влияния коронавируса на глобальную экономику. По сути дела, речь идет о переформатировании всей мировой экономической системы. Казахстан ощущает на себе последствия этого колоссального кризиса”, — констатировал он.

Токаев заявил, что ограничения на въезд и выезд из страны, введенные из-за распространения коронавируса, не затронут грузовые перевозки. “Вводятся ограничения на въезд и выезд с территории Республики Казахстан. Прошу отнестись к этому с пониманием. Но вышеуказанные меры не распространяются на грузовые перевозки. В пунктах пропуска на госгранице, на вокзалах и в аэропортах усилен санитарно-эпидемиологический режим”, — сказал Токаев.

Добавим, власти Польши принял решение остановить внутреннее авиасообщение из-за COVID-19.

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