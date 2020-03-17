Пандемия коронавируса Казахстан введет карантин в Нур-Султане и Алматы из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Из-за пандемии коронавируса в столице Казахстана Нур-Султане и крупнейшем городе Алмате с 19 марта будет введен режим карантина. Это решение приняла Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного полодения при президенте республики, передает Tengrinews, отмечает УНН.
В городах будут введены ограничения на перемещения граждан. Движение общественного транспорта днем будет ограничено и полностью прекращено по ночам. Работу крупных ТЦ и непродовольственных магазинов приостановят.
Власти должны будут определить периметр каждой карантинной зоны и установить пункты въезда и выезда. Территория городов может быть разделена на сектора, в пределах которых ограничат перемещение граждан. Для населения каждого сектора определят ежесуточную потребность в продуктах питания, медикаментах и предметов первой необходимости.
Два первых случая коронавируса обнаружили в Казахстане 13 марта. Уже 15 марта в стране ввели чрезвычайное положение.
Также отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в понедельник, что действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране до 15 апреля из-за распространения коронавируса, может быть продлено в случае необходимости.