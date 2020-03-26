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Пандемія коронавірусу: французькі футболісти "затягують паски"

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Французький ФК "Ам'єн" зменшив виплати гравцям і тренерам на 16%, передає УНН із посиланням на moldova.sports.md.

Уточнюється, що керівництво клубу скористалося законом про часткову зайнятість.

"Найближчим часом доходів від продажу квитків не передбачається, з цієї причини "Ам'єн" прийняв таке рішення, щоб спробувати уберегти стабільне фінансове становище", - заявило керівництво клубу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тренери українського футболу і співробітники УАФ відмовляються від частини зарплат: кошти направлять на боротьбу з коронавірусом.

Більш жорсткі заходи відносно футболістів застосував французький ФК "Ліон". Там тимчасово призупинили виплати зарплат гравцям ФК. Керівництво ФК каже, що це тимчасові, але вимушені заходи.

Нагадаємо, на думку виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого, футболістів не повинні позбавляти зарплат через карантин, але все залежить від контракту.

Українські ФК, тим часом, заяв щодо урізання або збереження виплат за контрактами своїм гравцям ще не робили.

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