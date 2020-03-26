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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74222 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87613 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 100076 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97471 просмотра

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5 марта, 15:49 • 106894 просмотра

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Пандемия коронавируса: французские футболисты "затягивают пояса"

Пандемия коронавируса: французские футболисты "затягивают пояса"

Киев  •  УНН

 • 12852 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Французский ФК "Амьен" уменьшил выплаты игрокам и тренерам на 16%, передает УНН со ссылкой на moldova.sports.md.

Уточняется, что руководство клуба воспользовалось законом о частичной занятости.

"В ближайшее время доходов от продажи билетов не предвидится, по этой причине "Амьен" принял такое решение, чтобы попытаться сохранить стабильное финансовое положение", – заявило руководство клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренеры украинского футбола и сотрудники УАФ отказываются от части зарплат: средства направят на борьбу с коронавирусом.

Более жесткие меры в отношении футболистов применил французский ФК "Лион". Там временно приостановили выплаты зарплат игрокам ФК. Руководство ФК говорит, что это временные, но вынужденные меры.

Напомним, по мнению исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, футболистов не должны лишать зарплат из-за карантина, но все зависит от контракта.

Украинские ФК, тем временем, заявлений касательно урезания либо сохранения выплат по контрактам своим игрокам еще не делали.

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