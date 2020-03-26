Пандемия коронавируса: французские футболисты "затягивают пояса"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Французский ФК "Амьен" уменьшил выплаты игрокам и тренерам на 16%, передает УНН со ссылкой на moldova.sports.md.
Уточняется, что руководство клуба воспользовалось законом о частичной занятости.
"В ближайшее время доходов от продажи билетов не предвидится, по этой причине "Амьен" принял такое решение, чтобы попытаться сохранить стабильное финансовое положение", – заявило руководство клуба.
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Более жесткие меры в отношении футболистов применил французский ФК "Лион". Там временно приостановили выплаты зарплат игрокам ФК. Руководство ФК говорит, что это временные, но вынужденные меры.
Напомним, по мнению исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, футболистов не должны лишать зарплат из-за карантина, но все зависит от контракта.
Украинские ФК, тем временем, заявлений касательно урезания либо сохранения выплат по контрактам своим игрокам еще не делали.