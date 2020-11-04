Пандемія: кількість хворих на COVID-19 у світі вже понад 47 млн

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 47 348 281 людина, з них одужало 31 523 055. Кількість померлих зросла до 1 212 070.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 377 579), Індія (8 267 623), Бразилія (5 555 206), Росія (1 661 096), а також Франція (1 461 391), Іспанія (1 259 366), Аргентина (1 195 276), Колумбія (1 099 392) та Велика Британія (1 077 099).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (232 538), Бразилії (160 253), Індії (123 097) та Мексиці (92 100).

Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано понад 411 тис. хворих на COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд у майже 9 тисяч. Внаслідок хвороби загалом в країні померли 7 532 людини, з них за добу — 157. Одужали понад 168,8 тис. людей, з них за добу — 5100.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.