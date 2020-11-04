Пандемия: количество больных COVID-19 в мире уже более 47 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. По состоянию на утро среды в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 47,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире COVID-19 инфицировано 47 348 281 человек, из них выздоровели 31 523 055. Количество умерших возросло до 1 212 070.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (9 377 579), Индия (8 267 623), Бразилия (5 555 206), Россия (1 661 096), а также Франция (1 461 391), Испания (1 259 366), Аргентина (1 195 276), Колумбия (1 099 392) и Великобритания (1 077 099).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (232 538), Бразилии (160 253), Индии (123 097) и Мексике (92 100).
Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано более 411 тыс. больных COVID-19, прирост случаев за сутки — новый антирекорд почти 9000. Вследствие болезни в целом в стране умерли 7532 человека, из них за сутки — 157. Выздоровели более 168,8 тыс. человек, из них за сутки — 5100.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.