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Пандемія: Естонія планує закупити вакцини від COVID-19 щонайменше для половини населення країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Естонія має намір закупити 1 млн 300 тис. доз вакцин від коронавірусу, які розробляє британсько-шведська компанія AstraZeneca. Про це повідомив у вівторок міністр соціальних справ Танель Кійк, передає УНН з посиланням на місцеве видання ERR.

Пандемія: Естонія планує закупити вакцини від COVID-19 щонайменше для половини населення країни

“У своєму замовленні ми виходимо з того, що вакцинацію пройде приблизно половина населення Естонія, — сказав він. — Так звані групи ризику — медичні працівники, люди, що живуть в установах соціального піклування, і так далі. Це приблизно 270 тисяч (осіб). Опитування дозволяють припустити, що число охочих добровільно пройти вакцинацію складе приблизно 400 тисяч”.

Своє замовлення на вакцину Естонія зробила в рамках запланованої ЄС спільної закупівлі, повідомили місцеві ЗМІ.

Режим НС діяв в Естонії у зв’язку з пандемією з 13 березня до 17 травня. Загальна кількість інфікованих в Естонії досягла 2 294, 64 пацієнта померли. Згідно з даними ВООЗ — в Естонії 2 275 інфікованих, 64 з них — загинули.

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