Пандемія: Естонія планує закупити вакцини від COVID-19 щонайменше для половини населення країни

“У своєму замовленні ми виходимо з того, що вакцинацію пройде приблизно половина населення Естонія, — сказав він. — Так звані групи ризику — медичні працівники, люди, що живуть в установах соціального піклування, і так далі. Це приблизно 270 тисяч (осіб). Опитування дозволяють припустити, що число охочих добровільно пройти вакцинацію складе приблизно 400 тисяч”.

Своє замовлення на вакцину Естонія зробила в рамках запланованої ЄС спільної закупівлі, повідомили місцеві ЗМІ.

Режим НС діяв в Естонії у зв’язку з пандемією з 13 березня до 17 травня. Загальна кількість інфікованих в Естонії досягла 2 294, 64 пацієнта померли. Згідно з даними ВООЗ — в Естонії 2 275 інфікованих, 64 з них — загинули.