Пандемия: Эстония планирует закупить вакцины от COVID-19 минимум для половины населения страны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Эстония намерена закупить 1 млн 300 тыс. доз вакцин от коронавируса, которые разрабатывает британско-шведская компания AstraZeneca. Об этом сообщил во вторник министр социальных дел Танель Кийк, передает УНН со ссылкой на местное издание ERR.
“В своем заказе мы исходим из того, что вакцинацию пройдет примерно половина населения Эстония, — сказал он. — Так называемые группы риска — медицинские работники, люди, живущие в учреждениях социального попечения, и так далее. Это примерно 270 тысяч (человек). Опросы позволяют предположить, что число желающих добровольно пройти вакцинацию составит примерно 400 тысяч”.
Свой заказ на вакцину Эстония сделала в рамках запланированной ЕС совместной закупки, сообщили местные СМИ.
Режим ЧП действовал в Эстонии в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в Эстонии достигло 2 294, 64 пациента умерли. Согласно данным ВОЗ — в Эстонии 2 275 инфицированных, 64 из них — погибли.