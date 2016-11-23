Пальне вартістю понад півмільйона гривень вилучили з незаконного обігу на Вінничині

Встановлено, що житель Вінницької області організував незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів з недоброякісної сировини шляхом змішування різноманітних компонентів та підвищення октанового числа. У подальшому вказане «пальне» реалізовували без жодних дозвільних документів.

На підставі ухвал суду проведено обшуки за місцем проживання осіб, причетних до скоєння злочину, місць реалізації та місць виготовлення ПММ.

"Під час обшуків оглянуто, описано та вилучено 24,7 тонни паливно-мастильних матеріалів орієнтованою вартістю 517,8 тис. грн, обладнання, за допомогою якого здійснювалось змішування дизельного пального з недоброякісними рідинами та обладнання для реалізації ПММ (заправочні колонки, насоси, ємкості, резервуари, контейнера, тощо) орієнтовною вартістю 300 тис. грн. Загальна сума вилучених ТМЦ 817,8 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

За результатами обшуків відібрано відповідні зразки для направлення на експертне дослідження для прийняття подальшого рішення.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, в Україні не обліковується чверть ринку пального, бо це – контрабандний ресурс.

Також нагадаємо, причини розквіту нелегального ринку пального експерти вбачають в існування роздрібного акцизу, який не адмініструється належним чином.

З метою боротьби з нелегальним ринком, оператори вкотре закликали уряд поставити крапку у питанні об’єднання акцизів на пальне.

І навіть запропонували метод розрахунку об’єднаного податку поміж місцевими бюджетами.