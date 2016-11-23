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Топливо стоимостью более полумиллиона гривен изъяли из незаконного оборота в Винницкой области

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области совместно со специалистами Госпродпотребслужбы в рамках операции "Акциз 2016" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины ликвидировали схему незаконного производства и реализации горюче-смазочных материалов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Топливо стоимостью более полумиллиона гривен изъяли из незаконного оборота в Винницкой области

Установлено, что житель Винницкой области организовал незаконное изготовление горюче-смазочных материалов из недоброкачественного сырья путем смешивания различных компонентов и повышения октанового числа. В дальнейшем указанное "горючее" реализовывали без разрешительных документов.

На основании постановлений суда проведены обыски по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, мест реализации и мест изготовления ГСМ.

"Во время обысков осмотрено, описано и изъято 24,7 тонны горюче-смазочных материалов ориентировочной стоимостью 517,8 тыс. грн, оборудование, с помощью которого осуществлялось смешивание дизельного топлива с недоброкачественными жидкостями и оборудование для реализации ГСМ (заправочные колонки, насосы, емкости резервуары, контейнера и т.д.) ориентировочной стоимостью 300 тыс. грн. Общая сумма изъятых ТМЦ 817,8 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По результатам обысков отобраны соответствующие образцы для направления на экспертное исследование для принятия дальнейшего решения.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, в Украине не учитывается четверть рынка горючего, потому что это - контрабандный ресурс.

Также напомним, причины расцвета нелегального рынка горючего эксперты видят в существование розничного акциза, который не администрируется должным образом.

В целях борьбы с нелегальным рынком, операторы призвали правительство поставить точку в вопросе объединения акцизов на горючее.

И даже предложили метод расчета объединенного налога между местными бюджетами.

Украинские Национальные Новости

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