Топливо стоимостью более полумиллиона гривен изъяли из незаконного оборота в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области совместно со специалистами Госпродпотребслужбы в рамках операции "Акциз 2016" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины ликвидировали схему незаконного производства и реализации горюче-смазочных материалов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Установлено, что житель Винницкой области организовал незаконное изготовление горюче-смазочных материалов из недоброкачественного сырья путем смешивания различных компонентов и повышения октанового числа. В дальнейшем указанное "горючее" реализовывали без разрешительных документов.
На основании постановлений суда проведены обыски по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, мест реализации и мест изготовления ГСМ.
"Во время обысков осмотрено, описано и изъято 24,7 тонны горюче-смазочных материалов ориентировочной стоимостью 517,8 тыс. грн, оборудование, с помощью которого осуществлялось смешивание дизельного топлива с недоброкачественными жидкостями и оборудование для реализации ГСМ (заправочные колонки, насосы, емкости резервуары, контейнера и т.д.) ориентировочной стоимостью 300 тыс. грн. Общая сумма изъятых ТМЦ 817,8 тыс. грн", - говорится в сообщении.
По результатам обысков отобраны соответствующие образцы для направления на экспертное исследование для принятия дальнейшего решения.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, в Украине не учитывается четверть рынка горючего, потому что это - контрабандный ресурс.
Также напомним, причины расцвета нелегального рынка горючего эксперты видят в существование розничного акциза, который не администрируется должным образом.
В целях борьбы с нелегальным рынком, операторы призвали правительство поставить точку в вопросе объединения акцизов на горючее.
И даже предложили метод расчета объединенного налога между местными бюджетами.