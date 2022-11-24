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Палац культури "Енергетик" у Вишгороді окупанти могли прийняти за енергооб’єкт – Нєбитов

Палац культури "Енергетик" у Вишгороді окупанти могли прийняти за енергооб’єкт – Нєбитов

Київ • УНН

 • 885506 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Вишгороді Київської області, куди 23 листопада вдарила російська ракета, розташований палац культури “Енергетик”. Окупанти могли прийняти його за об’єкт енергетичної інфраструктури. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Деталі

За словами Нєбитова, у Вишгород влучила крилата ракета “Х-101”, приблизна вартість якої 13 мільйонів доларів.

Відповідаючи на запитання журналіста – чи могли росіяни прийняти палац культури “Енергетик” за об’єкт енергетичної інфраструктури, начальник поліції області відповів:

“Ми ж знаємо, що вони там всі біснуваті та підстаркуваті, і що в них там в голові – дуже складно зрозуміти нормальним людям. Тому не виключаю, що, можливо, вони хотіли влучити в цей будинок культури”, – сказав Нєбитов.

Нагадаємо

Через ракетний удар по Вишгороду Київської області загинуло п'ятеро людей – сьогодні вранці померла жінка.

На Київщині чоловіку, який 23 листопада під час повітряної тривоги стояв на балконі, відірвало голову уламком ракети.

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