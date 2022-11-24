Дворец культуры "Энергетик" в Вышгороде оккупанты могли принять за энергообъект – Небитов

Детали

По словам Небитова, в Вышгород попала крылатая ракета “Х-101”, приблизительная стоимость которой 13 миллионов долларов.

Отвечая на вопрос журналиста – могли ли россияне принять дворец культуры “Энергетик” за объект энергетической инфраструктуры, начальник полиции области ответил:

“Мы же знаем, что они там все бесноватые и пожилые, и что у них там в голове – очень сложно понять нормальным людям. Поэтому не исключаю, что, возможно, они хотели попасть в этот дом культуры”, – сказал Небитов.

Напомним

Из-за ракетного удара по Вышгороду Киевской области погибли пять человек – сегодня утром умерла женщина.

В Киевской области мужчине, который 23 ноября во время воздушной тревоги стоял на балконе, оторвало голову обломком ракеты.