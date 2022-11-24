Дворец культуры "Энергетик" в Вышгороде оккупанты могли принять за энергообъект – Небитов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Вышгороде Киевской области, куда 23 ноября ударила российская ракета, расположен дворец культуры “Энергетик”. Оккупанты могли принять его за объект энергетической инфраструктуры. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Детали
По словам Небитова, в Вышгород попала крылатая ракета “Х-101”, приблизительная стоимость которой 13 миллионов долларов.
Отвечая на вопрос журналиста – могли ли россияне принять дворец культуры “Энергетик” за объект энергетической инфраструктуры, начальник полиции области ответил:
“Мы же знаем, что они там все бесноватые и пожилые, и что у них там в голове – очень сложно понять нормальным людям. Поэтому не исключаю, что, возможно, они хотели попасть в этот дом культуры”, – сказал Небитов.
Напомним
Из-за ракетного удара по Вышгороду Киевской области погибли пять человек – сегодня утром умерла женщина.
В Киевской области мужчине, который 23 ноября во время воздушной тревоги стоял на балконе, оторвало голову обломком ракеты.