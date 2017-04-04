Палата представників США повернула КНДР до переліку спонсорів тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 04 квітня. УНН. Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів схвалила законопроект, який повертає Корейську Народно-Демократичну Республіку до списку країн-спонсорів тероризму, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
За цей законопроект проголосували 394 конгресмени, проти - 1. Якщо він буде схвалений в сенаті і підписаний президентом Дональдом Трампом, державний департамент США протягом 90 днів ухвалить рішення з приводу повторного включення КНДР до переліку країн, що підтримують тероризм.
Палата представників також прийняла резолюцію, що засуджує КНДР за розробку міжконтинентальної балістичної ракети і порушення резолюцій Ради Безпеки ООН. На підтримку документа проголосували 398 парламентарів, проти - 3.
Як повідомляється на сайті держдепу США, наразі до списуку держав-спонсорів тероризму включені Іран, Судан і Сирія.
Нагадаємо, що у 2008 році, виконуючи угоду між США і КНДР про інспекції ядерних об'єктів, американська адміністраці оголосила про виключення КНДР з вищезгаданого списку.
Як повідомляв УНН, 3 квітня президент США Д.Трамп заявив, що США можуть самостійно "розібратися" з Північною Кореєю.