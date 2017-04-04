Палата представителей США вернула КНДР в список спонсоров терроризма
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, который возвращает Корейскую Народно-Демократическаю Республику в список стран-спонсоров терроризма, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
За этот законопроект проголосовали 394 конгрессмена, против - 1. Если он будет одобрен в сенате и подписан президентом Дональдом Трампом, государственный департамент США в течение 90 дней примет решение по поводу повторного включения КНДР в список стран, поддерживающих терроризм.
Палата представителей также приняла резолюцию, осуждающую КНДР за разработку межконтинентальной баллистической ракеты и нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. В поддержку документа проголосовали 398 парламентариев, против - 3.
Как сообщается на сайте госдепа США, сейчас в список государств-спонсоров терроризма включены Иран, Судан и Сирия.
Напомним, что в 2008 году, выполняя соглашение между США и КНДР об инспекциях ядерных объектов, американская администраций объявила об исключении КНДР из вышеперечисленного списка.
Как сообщал УНН, 3 апреля президент США Д.Трамп заявил, что США могут самостоятельно "разобраться" с Северной Кореей.