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Палата представників конгресу США прийняла податкову реформу

Палата представників конгресу США прийняла податкову реформу

Київ • УНН

 • 9449 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Палата представників конгресу США прийняла податкову реформу, яка передбачає зниження ставки для бізнесу та фізичних осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

На даний момент законопроект перенаправлений до сенату. Відзначається, що якщо верхня палата також прийме закон, він буде підписаний президентом США Дональдом Трампом не пізніше середи, 20 грудня. Відзначається, що це перша масштабна податкова реформа в Штатах за 30 років.

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Відповідно до закону, податкова ставка для компаній складе 21% з 2018 року при 35% в даний момент.

Нагадаємо, Білий Дім оприлюднив оновлену Стратегію національної безпеки США, що позначає глобальні загрози, найбільшими з яких визнано РФ та Китай. 

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