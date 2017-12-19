Палата представників конгресу США прийняла податкову реформу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Палата представників конгресу США прийняла податкову реформу, яка передбачає зниження ставки для бізнесу та фізичних осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
На даний момент законопроект перенаправлений до сенату. Відзначається, що якщо верхня палата також прийме закон, він буде підписаний президентом США Дональдом Трампом не пізніше середи, 20 грудня. Відзначається, що це перша масштабна податкова реформа в Штатах за 30 років.
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Відповідно до закону, податкова ставка для компаній складе 21% з 2018 року при 35% в даний момент.
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