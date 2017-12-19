Палата представителей конгресса США приняла налоговую реформу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Палата представителей конгресса США приняла налоговую реформу, которая предусматривает снижение ставки для бизнеса и физических лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
На данный момент законопроект перенаправлен в сенат. Отмечается, что если верхняя палата также примет закон, он будет подписан президентом США Дональдом Трампом не позднее среды, 20 декабря. Отмечается, что это первая масштабная налоговая реформа в Штатах 30 лет.
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Согласно закону, налоговая ставка для компаний составит 21% с 2018 года при 35% в данный момент.
Напомним, Белый Дом обнародовал обновленную Стратегию национальной безопасности США , обозначающий глобальные угрозы, крупнейшими из которых признан РФ и Китай.