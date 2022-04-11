Палало 2,5 години: на Луганщині знищили склад з боєкомплектом окупантів - голова ОВА

Цитата

"Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини. Те, що росіяни розносять по своїх сєпарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор - брехня! А в нас маленька Перемога - палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей", - повідомив Гайдай.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 19,5 тис. осіб, 725 танків, 154 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генштабі ЗСУ.