Пылало 2,5 часа: в Луганской области уничтожили склад с боекомплектом оккупантов - глава ОВА

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"Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков возле оккупированного населенного пункта Луганской области. То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилой сектор - ложь! А у нас маленькая Победа - пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей", - сообщил Гайдай.

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Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 19,5 тыс. человек, 725 танков, 154 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генштабе ВСУ.